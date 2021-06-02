Зловмиснику загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Службовця відокремленого підрозділу АТ «Укрзалізниця» підозрюють у привласненні 750 тисяч гривень державних коштів.

Як повідомляється в Telegram-каналі МВС України, поліцейські встановили, що посадовець одного зі структурних підрозділів Південно-Західної залізниці УЗ склав відповідні документи щодо виконання будівельних робіт у приміському вокзалі ст. «Київ-Пасажирський» із товариством з ознаками фіктивності. На підставі цих документів підрозділ УЗ перерахував на рахунок фіктивного товариства 750 тисяч гривень.

Фігурант, як наголошується, достовірно знав, що ремонт у зонах очікування для пасажирів ця фірма не проведе.

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Посадовцю оголосили про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За незаконні оборудки зловмиснику загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

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Автор: Дмитро Захаров