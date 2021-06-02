Службовця відокремленого підрозділу АТ «Укрзалізниця» підозрюють у привласненні 750 тисяч гривень державних коштів.
Як повідомляється в Telegram-каналі МВС України, поліцейські встановили, що посадовець одного зі структурних підрозділів Південно-Західної залізниці УЗ склав відповідні документи щодо виконання будівельних робіт у приміському вокзалі ст. «Київ-Пасажирський» із товариством з ознаками фіктивності. На підставі цих документів підрозділ УЗ перерахував на рахунок фіктивного товариства 750 тисяч гривень.
Фігурант, як наголошується, достовірно знав, що ремонт у зонах очікування для пасажирів ця фірма не проведе.
Читайте такожБільше половини українських компаній у 2020 році залишилися без прибутку – дослідження
Посадовцю оголосили про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За незаконні оборудки зловмиснику загрожує до 12-ти років позбавлення волі.
Вас також можуть зацікавити новини
- Більшість українців вважає, що події в країні розвиваються в неправильному напрямку
- Корупція з'їдає Україну зсередини та підриває демократію - Блінкен
- За час дії мораторію на землю політики та бізнесмени вкрали у країни "два Крими" - Зеленський
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram