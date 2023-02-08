Саме за його наведенням у березні 2022 року російські окупанти обстріляли з РСЗВ один з районів столиці, внаслідок чого двоє людей загинули, ще четверо – зазнали поранень.

Чоловіка, який коригував удари по Києву з "Градів" та "Смерчів", засудили до 15 років за ґратами.

Як повідомляє Служба безпеки України, саме за його наведенням торік у березні російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч" один з районів столиці.

Унаслідок ворожого обстрілу двоє людей загинули, ще четверо – зазнали поранень.

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Того ж місяця співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем його проживання.

Як свідчать дані слідства, злочинцем виявився житель Святошинського району Києва, який підтримав збройну агресію РФ.

"Щоб допомогти окупантам, він створив публічний Телеграм-канал, де розміщував координати базування українських захисників та локації критичної інфраструктури. Серед активних користувачів цього інтернет-ресурсу були учасники окупаційних угруповань РФ, які використовували оприлюднені відомості для ракетно-артилерійських обстрілів столиці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зловмисник закликав через соцмережу до підтримки російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини.

Під час обшуків у його квартирі правоохоронці виявили електронні файли з переліком і координатами українських військових об’єктів.

"На підставі зібраних доказів суд визнав ворожого поплічника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)... та призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна", - розповіли в СБУ.

Історії зі зрадниками в Україні

Раніше СБУ затримала колишнього беркутівця, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Після 24 лютого 2022 року він розпочав з власної ініціативи збирати інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка.

Також правоохоронці затримали російського агента, який коригував ракетні удари по Лиману на Донеччині.

Крім того, поблизу об’єкта критичної інфраструктури Харкова було затримано російського агента, який коригував ракетні удари по місту.

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