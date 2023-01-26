Чоловік збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, а також про локації місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Правоохоронці затримали російського агента, який коригував ракетні удари по Лиману на Донеччині.

Як повідомляє Служба безпеки України, зловмисником виявився місцевий житель, який після деокупації міста встановив контакт з російськими спецслужбами і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Зокрема, за вказівкою агресора чоловік збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території району.

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Крім того, він передавав окупантам локації місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств, через свою знайому, яка проживає на тимчасово захопленій частині Луганщини і "перебуває у полі зору спецслужб РФ".

"Отриману інформацію рашисти використовували для проведення прицільних ракетних ударів по території міської громади. Після обстрілів ворожий поплічник виходив на місцевість, щоб зафіксувати наслідки повітряних атак і потім "прозвітувати" агресору", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали російського агента на спробі чергової передачі розвідданих через месенджер.

Під час обшуку у затриманого виявлено телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Боротьба з колаборантами в Україні

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому СБУ затримала "послідовницю" Стремоусова, яка поширювала ворожу пропаганду. Жнка підтримувала тісний зв'язок з дружиною колаборанта й намагалась організувати мережу поширення в інтернеті кремлівських наративів щодо війни в Україні.

А на Луганщині поліцейські зловили п'ятьох колаборантів, причетних до колабораційної діяльності з російськими окупантами.

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