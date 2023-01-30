Затриманий безробітний місцевий житель був завербований ворогом у листопаді, на руці має татуювання із зображенням російського герба.

Поблизу об’єкта критичної інфраструктури Харкова було затримано російського агента, який коригував ракетні удари по місту, повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що чоловік збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів Збройних сил України на території міста і отримані відомості переправляв російським окупантам у вигляді електронних координат та відміток на карті через месенджер Telegram. Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по обласному центру.

За даними СБУ, затриманий був завербований в листопаді, він безробітний, на руці має татуювання із зображенням російського герба.

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Співробітники СБУ затримали російського агента поблизу міського об’єкта критичної інфраструктури на спробі чергового збору закритих даних для агресора. Він безробітний місцевий житель, якого представник РФ залучив до протиправної діяльності у листопаді минулого року.

"Для виконання завдань ворога агент обходив територію міста і приховано спостерігав за підрозділами українських захисників, а також фіксував їхні локації. Під час слідчих дій у зловмисника виявлено смартфон із доказами листування з агресором", - сказано в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ). Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманому загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

Новий обстріл Харкова у ніч на 30 січня – що відомо

У ніч на 30 січня російські війська знову відкрили вогонь з С-300 по Харкову. Унаслідок ударів пошкоджено житловий будинок.

За попередньою інформацією, поранення отримали троє людей, одна людина загинула – літня жінка. Її чоловік перебував поруч на момент удару і дивом серйозно не постраждав. Усю ніч тривав розбір завалів.

Очевидці наголосили, що поряд з цим будинком немає жодних військових об'єктів.

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