Ймовірно, біля посольства пройде мітинг проросійської партії ОПЗЖ.

У Києві поліція і Нацгвардія перекрили для пішоходів і автотранспорту дорогу на вулиці Сікорського, де розташоване посольство США.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", публікуючи фото і відео з місця подій.

Офіційна причина таких дій поки невідома. Однак, це може бути пов'язано з масовим заходом, який планується неподалік.

"Тим же часом, біля станції метро "Берестейська" збирається мітинг пенсіонерів. Як думаєте, це дві події пов'язані між собою?",- сказано в повідомленні.

За інформацією dtp.kiev.ua, на місці також присутні рятувальники ДСНС та медики.

Як пише "Обозреватель", під будівлею посольства пройде мітинг проросійської партії ОПЗЖ. У поліції очікують на ньому до 1,5 тис. учасників. Їх уже почали організовано підвозити автобусами. Джерело видання в правоохоронних органах уточнило, що темою мітингу заявлено "втручання США у внутрішні справи України".

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Автор: УНІАН