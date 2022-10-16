Це назвали "важливою порадою".

У посольстві Єгипту закликали всіх громадян країни "якнайшвидше" покинути Україну. Чому таку "важливу пораду" дали на восьмому місяці війни, в повідомленні на уточнювалося.

Як розповіло видання Egypt Today, єгиптян попросили виїхати з України доступними наземними маршрутами в сусідні країни. Всі, хто вирішать покинути нашу державу, повинні звернутися в посольство і оновити свої дані. Тоді вони зможуть отримувати інформацію про майбутню ситуацію в Україні.

З чим пов'язана терміновість в необхідності виїхати з нашої країни, в посольстві не повідомили. Однак у повідомленні до єгиптян сказано, що це "важлива порада". Під час виїзду з України вони повинні проявляти максимальну обережність і триматися подалі від небезпечних зон.

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Які ще країни закликали покинути Україну

У Міністерстві закордонних справ Китаю 15 Жовтня опублікували оновлене попередження про подорожі. Повідомлення включало заклик до жителів КНР негайно виїхати їх України.

Посольство США звернулося до своїх мешканців з рекомендацією покинути нашу країну після масованого обстрілу мирних міст 10 жовтня. "Триваючі удари Росії по Україні становлять пряму загрозу цивільному населенню та інфраструктурі. Посольство закликає громадян США знайти укриття на місці і покинути Україну зараз, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, коли це буде безпечно", — було сказано в офіційному повідомленні.

При цьому європейські дипломати не мають наміру виїжджати з нашої країни. Про це розповів посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас, пославшись на запевнення колег.

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