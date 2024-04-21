У ТЦК та СП зазначили, що такий випадок не є одиничним.

Мережею поширилася інформація про повістку щодо оновлення даних, яку було надіслано на адресу українця, який помер. Сталося це в Оболонському районі Києва. У Київському міському ТЦК та СП прокоментували такий інцидент.

"Повідомляємо, що подібні випадки не є одиничним і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстри. Відтак ТЦК та СП не володіє повною і достовірною інформацією щодо осіб, які можуть бути призвані на військову службу", - пояснили у військкоматі.

Крім того, у пресслужбі столичного ТЦК наголосили на вчасному та обов'язковому оновленні своїх облікових даних.

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"Також нагадуємо про адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку та ухилення від призову на військову службу за мобілізацією в особливий період", - додали у повідомленні.

Повістка померлому журналісту: що відомо

20 квітня мережею поширилося фото повістки, яка прийшла на ім'я покійного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова. У повістці вимагали з'явитися 20 квітня до ТЦК Оболонського району міста Києва для оновлення даних та проходження ВЛК.

За інформацією видання "Апостроф", журналіст помер 31 жовтня 2023 року після інсульту, йому було 53 роки. З 1997 до 2022 року був головним редактором журналу "Футбол". Впродовж свого життя він отримав два інсульти, перший стався, коли журналісту Артему Франкову було 48 років, але це не вплинуло серйозно на його здоров'я.

У виданні додали, що на повістці були написані всі його особисті дані, крім місяця народження, адже спортивний журналіст народився 24 липня 1970 року, тоді як документ було оформлено з датою народження 24 серпня 1970 року.

Мобілізація в Україні: останні новини

Раніше міністр юстиції Денис Малюська розповів, що уряд придумав новий спосіб "стимулювати" ухилянтів. Він зазначив, що наразі різні міністерства напрацьовують зміни у постанови Кабміну, які буде встановлено передумовою надання окремих адміністративних послуг щодо отримання військово-облікового документа.

"Тобто держава буде намагатись зробити так, щоб закон був однаковим для всіх… І щоб ті, хто добровільно хоче захищати Україну, не були в гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче. правила однакові для всіх і ми забезпечуємо їх виконання", - пояснив міністр.

Своєю чергою командир підрозділу Terra у складі 3 окремої штурмової бригади (ОШБр) Микола Волохов прокоментував відсутність демобілізації у новому законі. За його словами, такий законопроект викликає у нього неоднозначні враження.

"Якщо ми демобілізуємо тих людей, на яких тримається фронт, ухвалимо таке емоційне рішення, то цим людям може не бути куди повертатися. І той наслідок, який відбудеться - буде набагато гірше. На цей момент я радий, що рішення про демобілізацію приймається виважено і буде зважений той параметр, наскільки успішно будуть мобілізовуватися люди до війська", - наголосив він.

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