Адвокат указав на момент, з якого починаються юридичні наслідки, неявки на пошту за повісткою.

У випадку надсилання повістки "Укрпоштою" особа може отримати її від листоноші чи забрати сама у відділенні. В іншому випадку можливі юридичні наслідки.

Про це заявив адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець в інформаційному стрімі "Говорить великий Львів". "Ми говоримо про рекомендований лист... Тобто цей рекомендований лист має бути вручений особисто. Тут два варіанти: або представниками "Укрпошти" такий лист буде вручений особі, або такий лист буде знаходитися у відділенні, і з відділення надійде повідомлення, що лист є, і його потрібно забрати", - пояснив адвокат

За його словами, якщо особа не приходить забрати лист, то згідно законодавству, інші умови його невручення будуть мати своїм наслідком розуміння і фіксацію факту вручення особі повістки.

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"Звідси будуть стартувати юридичні наслідки. Тому концептуально є зміни і в контексті цього моменту вручення повістки. До того моменту людина уявляла, що якщо я нічого не підписав, то я нічого не отримав. На жаль, ні. В контексті повісток інші причини невручення слугують підставою для трактування ТЦК, що особа повідомлена про необхідність явки до них", - зауважив Филипець.

Розсилка повісток "Укрпоштою"

"Укрпошта" почала розсилати військовозобов'язаним повістки, які були згенеровані у електронному реєстрі. Від 17 вересня їх надіслали вже щонайменше 6000.

За словами Филипця, передусім повістки через "Укрпошту" надсилатимуть особам, які оновили дані в застосунку "Резерв+". Наступні особи, яким надішлють повістки, будуть ті, які не мають права на відстрочку або поки її не оформили та є приданими для військової служби.

Також він підкреслив, що якщо особа після отримання повістки не з'явилася до ТЦК та СП, то це є підставою для притягнення її до адміністративної відповідальності.

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