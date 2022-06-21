Екс-мер Києва заявив, що не отримував жодних повісток.

Колишній мер Києва Леонід Черновецький відреагував на відкриту проти нього справу. Він заявив, що вважає війну проти України злочином.

Про це екс-глава столиці України повідомив у Facebook.

"Дізнався зі ЗМІ, нібито офіс Генпрокурора повідомив мені про підозру. Поки не можу нічого коментувати по суті, бо ніяких повісток або інших документів не отримував. Прозвучало в ЗМІ формулювання звинувачення – про заклики до зміни кордонів України" розцінюю як повне непорозуміння", – йдеться в повідомленні.

При цьому Черновецький зазначив, що щиро любить і підтримує "єдину, цілісну, незалежну і європейську Україну". Крім того, він заявив, що "як бізнесмен і політик прикладає всі свої можливості для допомоги Україні та її якнайшвидшої перемоги".

Як раніше повідомляв УНІАН, колишній мер Києва Леонід Черновецький, який вже багато років перебуває за межами України, несподівано публічно виправдав російського президента Володимира Путіна за війну в Україні.

20 червня екс-керівнику української столиці Леоніду Черновецькому повідомили про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України.

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