Підприємці можуть подавати заявки, щоб розміщувати на карті свій бізнес.

Під час віялових відключень енергопостачання перестають працювати і багато закладів. Однак частина з них зуміли впоратися з проблемою і продовжують приймати клієнтів навіть при блекауті. Такі заклади відзначили на окремій карті.

Проект створила адміністрація сайту "ЛУН місто". На інтерактивній карті відзначили підприємства, які володіють автономними джерелами живлення і не закриваються під час відключення світла. Сюди відносяться магазини, заправки, аптеки, поштові відділення, кафе, ресторани, місця для коворкінгу та інше.

Карта доступна в браузері на офіційному сайті і в окремому додатку. Вона постійно оновлюється за рахунок заявок від власників бізнесу. Якщо підприємці хочуть, щоб їх заклад з'явився на карті, необхідно заповнити заявку за посиланням. А власникам мережевого бізнесу слід звернутися на пошту misto@lun.ua.

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Віялові відключення світла: остання інформація

Проблема з'явилася через обстріли енергетичної інфраструктури України російськими окупантами. За словами радника міністра з питань енергетики Олександра Харченка, майже 40% електростанцій та інших об'єктів серйозно пошкоджені.

У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення електрики через нічні атаки рашистів по енергетичній інфраструктурі. Слідом за столицею їх ввели у Чернігівській, Черкаській, Житомирській та Київській областях. Попередні графіки відключень поки не актуальні.

Директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик розповів, як зберегти доступ до Інтернету під час блекаута. Для цього потрібно забезпечити резервне живлення для роутера і вибрати провайдера, що використовує пасивну технологію.

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