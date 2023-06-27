Це вже одинадцятий прихильник "русского міра" в рясі, виявлений правоохоронцями за поточний рік.

У Київській області правоохоронці затримали проросійського попа, який підтримував антиукраїнську діяльність. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у соціальній мережі Facebook.

"Прикордонники на Київщині виявили одинадцятого за поточний рік проросійського попа. Телефон батюшки був повним номерів російських абонентів, а також містив дані про антиукраїнську діяльність", - йдеться у повідомленні.

Водночас, під час перевірки у відкритих джерелах інформації відносно клірика також з’ясувалося, що чоловік є противником створення незалежної помісної церкви в Україні.

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У підсумку, правоохоронці передали батюшку співробітникам СБУ для подальшої "душевної розмови".

Затримання проросійських попівна Київщині - деталі

У червні прикордонники на в‘їзді до Києва спинили паломницю Лаври, яка з собою мала чималу суму готівки. В телефоні монашки виявили матеріали проросійського характеру.

До того на в’їзді до столиці прикордонники зупинили священника української православної церкви Московського патріархату, в мобільному телефоні якого виявили проросійський контент і підписки на Фейсбук-сторінки президента Росії Володимира Путіна та колишнього президента України Віктора Януковича, який втік в Росію.

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