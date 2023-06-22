В телефоні монашки виявили матеріали проросійського характеру.

Прикордонники на в‘їзді до Києва спинили паломницю Лаври, яка з собою мала чималу суму готівки.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, серед іноземних купюр було чимало російських рублів.

"Уродженка Дніпропетровщини 1984 року народження повідомила, що це нібито пожертви громадян. Однак, питання: громадян якої країни..? Також в телефоні монашки виявили матеріали проросійського характеру", - сказано у повідомленні.

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Тепер грошовита паломниця буде давати пояснення СБУ.

Затримання попів УПЦ МП - деталі

Нещодавно на в’їзді до столиці прикордонники зупинили священника української православної церкви Московського патріархату, в мобільному телефоні якого виявили проросійський контент і підписки на Фейсбук-сторінки президента Росії Володимира Путіна та колишнього президента України Віктора Януковича, який втік в Росію.

25 травня 2023 року ДПСУ повідомила, що на в’їзді до Києва зупинили клірика церкви, яка раніше визнавала належність до Московського патріархату. У його телефоні знайшли прохання про молитву "за розіп’ятого і спаленого живцем сироту-окупанта" та іншу російську пропаганду.

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