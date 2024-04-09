Футболісти та тренери служили лише на "папері" й отримали від держави майже 1,4 мільйона гривень.

На Івано-Франківщині судитимуть командира роти охорони обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в підрозділі якого фіктивно проходили службу тренери та футболісти місцевого клубу "Прикарпаття".

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, обвинувальний акт щодо працівника ТЦК скеровано до суду.

За даними слідства, у роті охорони проходили службу семеро чоловіків, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Всі вони служили лише на "папері", на службу не з’являлися та не виконували жодних військових обов’язків.

Відео дня

"Загалом спортсмени "відслужили" 1100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення на майже 1,4 млн грн. Більшу частину суми – 1 млн грн фігурант вже добровільно відшкодував під час досудового розслідування, решту поверне вже під час судового розгляду", - йдеться у повідомленні.

Посадовця, якого відсторонили від виконання обов’язків, обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Скандал з фіктивним оформленням футболістів "Прикарпаття" на військову службу

Торік в Івано-Франківську правоохоронці викрили схему фіктивного зарахування на військову службу родичів чиновників міста та футболістів місцевого професійного клубу "Прикарпаття".

Зокрема, "новобранці" отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу. До того ж вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів. У незаконних діях запідозрили посадовців ТЦК та СП.

У ФК "Прикарпаття" звинувачення відкинули. Там заявили, що футболісти команди служили і служать: "Ходять в наряди як футболісти, так і тренери".

В ФК нагадали, що 14 гравців і тренери клубу вступили до лав ЗСУ ще у квітні 2022 року.

"3 того часу частина була демобілізована і припинила співпрацю з клубом. Частина далі проходить службу і бере участь в житті команди "Прикарпаття-ЗСУ", - йшлося у заяві клубу.

Вас також можуть зацікавити новини: