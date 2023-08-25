"Новобранці" могли фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд, а деякі з них навіть брали участь у матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття.

В Івано-Франківську Державне бюро розслідувань викрило схему фіктивного зарахування на військову службу родичів чиновників міста та футболістів місцевого професійного клубу.

Як зазначається у повідомленні на сайті Бюро, було викрито схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Зауважується, що в ході досудового розслідування ДБР встановило особи деяких керівників складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які налагодили протиправну схему фіктивного зарахування громадян на військову службу в роти охорони ТЦК та СП.

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"Новобранці" отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів", - наголосили в Бюро.

ДБР спільно з поліцією провело близько 30 обшуків у ТЦК та СП Івано-Франківської області, обласній військово-лікарській комісії, а також за місцями проживання фігурантів. Перевіряються можливі протиправні дії персоналу під час проведення мобілізації, проходження служби та протиправного отримання грошового забезпечення.

Зазначається, що за результатами перевірок вирішуватиметься питання повідомлення про підозру окремим військовим посадовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Розслідування проводиться у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану).

Фіктивне влаштування цивільних до військової частини на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області керівництво однієї з військових частин викрили на привласненні коштів.

Зокрема, начальник відділення персоналу штабу та начальник стройової частини підробили документи та "влаштували" до частини близько 10 цивільних осіб. "Працевлаштовані" жодного стосунку до служби не мали, а просто отримували грошове забезпечення, у тому числі доплати за нібито участь у бойових діях. Всі гроші перераховувалися організаторам схеми, які встигли привласнити 3,5 млн грн.

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