При цьому депутати підтримали пропозицію президента стосовно заборони на реорганізацію Державного агентства лісового господарства на час воєнного стану та протягом року після нього.

Верховна Рада ухвалила закон щодо оптимізації процедури примусового відчуження та вилучення майна в умовах війни.

Як повідомив у Telegram перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, за відповідне рішення проголосували 262 народних депутатів.

Так, парламент повторно з пропозиціями президента ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану" (№7605).

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При цьому депутати підтримали пропозицію президента Володимира Зеленського стосовно заборони на реорганізацію Державного агентства лісового господарства на час воєнного стану та протягом року після нього.

Згідно з пояснювальною запискою, закон ухвалюється з метою забезпечення термінового реагування органами місцевої і центральної влади щодо збереження та застосування підприємств оборонного значення в інтересах держави, недопущення їх знищення або захоплення ворогом.

Зокрема, військовим адміністраціям на місцях надається право оперативного реагування і термінового внесення питань щодо підприємств оборонного значення недержавної форми власності до Ради національної безпеки і оборони України.

Ухвалення документа дозволяє пришвидшити терміни переходу промисловості на військові рейки, особливо важкої промисловості і машинобудівної галузі.

Війна в Україні:

12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проекти законів про продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації. Востаннє дію воєнного стану в Україні було продовжено на 90 діб - до 23 серпня.

15 серпня воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада

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