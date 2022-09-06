Верховна Рада ухвалила закон щодо оптимізації процедури примусового відчуження та вилучення майна в умовах війни.
Як повідомив у Telegram перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, за відповідне рішення проголосували 262 народних депутатів.
Так, парламент повторно з пропозиціями президента ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану" (№7605).
При цьому депутати підтримали пропозицію президента Володимира Зеленського стосовно заборони на реорганізацію Державного агентства лісового господарства на час воєнного стану та протягом року після нього.
Згідно з пояснювальною запискою, закон ухвалюється з метою забезпечення термінового реагування органами місцевої і центральної влади щодо збереження та застосування підприємств оборонного значення в інтересах держави, недопущення їх знищення або захоплення ворогом.
Зокрема, військовим адміністраціям на місцях надається право оперативного реагування і термінового внесення питань щодо підприємств оборонного значення недержавної форми власності до Ради національної безпеки і оборони України.
Ухвалення документа дозволяє пришвидшити терміни переходу промисловості на військові рейки, особливо важкої промисловості і машинобудівної галузі.
Війна в Україні:
12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проекти законів про продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації. Востаннє дію воєнного стану в Україні було продовжено на 90 діб - до 23 серпня.
15 серпня воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада