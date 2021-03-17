Відразу три аварії сталися на Кільцевій дорозі у районі Софіївської Борщагівки - врахуйте це, коли будете прямувати у тому напрямку.

Станом на ранок середи, 17 березня, на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори.

Як свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Дарницькому, Патона та Метро, ускладнено в напрямку правого берега.

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На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицею Набережно-Хрещатицька, проспектом Степана Бандери, вулицями Олени Теліги, Петропавлівська, Автозаводська, Вишгородська, Юрія Ілленка, Січових Стрільців, Володимирським узвозом.

Затори помітні на проспекті Правди, Повітрофлотському проспекті, проспекті Любомира Гузара, вулицях Вадима Гетьмана, Миколи Голего, Польова, Народного Ополчення, проспекті Валерія Лобановського.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе.

Частково рух ускладнено Дніпровською набережною, вулицею Миропільська, бульваром Перова.

Крім того, у столиці зранку сталося кілька ДТП. Тож краще оминати ділянки доріг по вулиці Січових Стрільців, Академіка Булаховського, Жилянській, бульварі Ігоря Шамо (при в'їзді на міст Патона) та проспекті П. Григоренка.

Відразу три аварії сталися на Кільцевій дорозі у районі Софіївської Борщагівки - врахуйте це, коли будете прямувати у тому напрямку.

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Автор: Вікторія Гордієнко