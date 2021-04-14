Безліч пробок з ранку утворилося в центрі Києва.

У середу вранці, 14 квітня, в Києві ускладнено рух на мостах, основних магістралях та на деяких прилеглих до них вулицях. На дорогах спостерігаються численні затори.

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Ситуація на мостах у Києві

На мостах у Києві з ранку традиційно утворилися затори.

«Тягучки» різної щільності спостерігаються на Північному, Дарницькому мостах та на мосту Метро. Вільніший рух на цей час по Південному мосту.

Ситуація на правому березі в Києві

Традиційно безліч пробок з ранку утворилося в центрі Києва.

Зокрема, загрузнути в багатокілометрових пробках можна на Набережному шосе, проспектах Перемоги, Валерія Лобановського, Степана Бандери, на Кільцевій дорозі, а також на вулицях Богатирській, Набережно-Хрещатицькій.

Ситуація на Лівому березі в Києві

Як і завжди, на лівобережному масиві спостерігається менше заторів.

Ускладнено рух на основних магістралях - на Дарницькому шосе, проспекту Соборності, Броварському проспекту та на прилеглих до них вулицях. На Броварському проспекті – ситуація особливо складна.

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Автор: Катерина Шварц