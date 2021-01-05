Сьогодні відкривається реєстрація на пробне ЗНО.

З сьогоднішнього дня починається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне тестування і триватиме до 19 січня включно. Участь у пробному тестуванні дозволить ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестових зошитів.

Де зареєструватися на пробне ЗНО

Зареєструватися для участі можна на сайті свого регіонального центру якості освіти. Зверніть увагу, що один центр відповідає за кілька областей України.

Коли пройде пробне ЗНО

Через пандемію коронавірусу кожен учасник зможе обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх навчальних предметів (українська мова, українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудеться 10 квітня 2021. Результати тестування будуть оголошені 16 квітня на інформаційних сторінках учасників.

Де буде проходити тестування

До 25 березня в особистих кабінетах учасника пробного ЗНО буде розміщено інформацію про час та місце проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Яка вартість участі

Для прийняття участі в пробному тестуванні потрібно буде заплатити від 195 до 255 гривень. Вартість тесту залежить від регіону.

Додаткові можливості для учасників

Всі учасники пробного ЗНО зможуть завантажити тестові завдання з усіх навчальних предметів ЗНО та пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів. Пізніше їм повідомлять результати. Також Український центр оцінювання якості освіти підготує відеокоментарі до кожного завдання пробного ЗНО та розкаже, як набрати високий бал на ЗНО.

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Автор: Катерина Пулатова