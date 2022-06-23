Він перебуває на підконтрольній Україні території.

З російського полону звільнено проректора Херсонського державного університету Максима Вінника.

Про це у Facebook повідомив ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський.

"Наш друг, колега, проректор Херсонського державного університету Максим Вінник вже на підконтрольній уряду території України. Тільки що зателефонував і сповістив, що з ним нарешті все добре і він у безпеці", - написав ректор.

При цьому він додав, що Вінника було звільнено днями.

"Ті, хто знає, яке воно життя в окупації, розуміють, чому ми одразу не оприлюднили цю інформацію. Бо ніхто не міг гарантувати безпеку Максима у Херсоні", - зазначив Співаковський.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня у Херсоні російські військові викрали проректора Херсонського державного університету Максима Вінника.

Місцеве інтернет-видання "Мост" повідомило, що сталося це біля гуртожитку вишу, вже після захоплення головного корпусу університету. За словами очевидців, команду схопити Вінника озброєним людям дала Тетяна Томіліна, яка керувала захопленням ХДУ. Максима вивезли у невідомому напрямку.

На сайті університету повідомлялося, що 14 червня озброєні російські військові, супроводжуючи так званих представників "влади" тимчасово окупованої Херсонщини, увійшли до головного корпусу університету.

"Військові вивезли у невідомому напрямку Максима Вінника, який всі ці страшні дні окупації організовував та підтримував життєдіяльність Херсонського державного університету, займався науково-педагогічною роботою, цілодобово перебуваючи на робочому місці", - йшлося в повідомленні навчального закладу.

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