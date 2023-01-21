До будівлі МВС прибув кортеж із тілами загиблих.

У суботу, 21 січня 2023-го року, у Києві попрощалися з очільником МВС Денисом Монастирським та іншими загиблими в авіакатастрофі у Броварах працівниками міністерства.

Вранці біля будівлі МВС відбулось прощання із загиблими керівниками Міністерства внутрішніх справ. Відповідне відео опублікувало "Суспільне".

Похоронна колона вирушила до Українського дому, де відбудеться церемонія. Її початок був об 11:00. Туди прийшли охочі попрощатися із загиблими в жахливій авіакатастрофі під Києвом.

Відео дня

Церемонія прощання із загиблим керівництвом та співробітниками МВС минула в Українському домі. Зеленський разом із дружиною Оленою також прийшли попрощатися.

Авіакатастрофа в Броварах, у якій загинув Монастирський

18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. На цей час відомо про 14 загиблих осіб, у тому числі представники оперативної групи МВС, зокрема, керівництво міністерства – міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Слідчі Служби безпеки розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера. Правоохоронці розглядають декілька версій трагедії:

порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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