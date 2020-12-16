Поліція не дозволяє підприємцям заносити на територію Майдану Незалежності у Києві, де мітингують учасники акції «SaveФОП», харчові продукти та пінопласт.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з організаторів руху «SaveФОП» Сергій Доротич.
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Він також сказав, що після вчорашніх сутичок мітингувальників з правоохоронцями підприємці бояться приходити на акцію. Водночас Доротич запевнив, що підприємці не збираються згортати акцію протесту.
На даний час на Майдані близько 200 мітингувальників. Вони розстелили ковдри просто неба, й на них розливають чай з термосів та готують бутерброди для учасників акції. За словами Доротича, жінкам довелося проносити продукти, ховаючи їх під одягом.
На підступах до Майдану Незалежності чергує поліція. Правоохоронці перевіряють вміст сумок у перехожих, які прямують до метро.
Протести ФОПів в центрі Києва
- Головною вимогою акції руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" є скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.
- 15 грудня відбулися сутички між активістами і поліцією в ході спроби встановити намети на Майдані.
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