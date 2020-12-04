Мітингувальники вимагають не вводити карантинні обмеження для малого і мікробізнесу.

Підприємці знову зібралися під Верховною Радою України з протестом проти фіскалізації і вимагають ухвалити законопроекти про її скасування.

Як передає кореспондент УНІАН, підприємці почали свій мітинг о 9-й годині ранку, перекривши рух по вулиці Грушевського в урядовому кварталі столиці.

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Мітингувальники вимагають не вводити карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також ухвалити законопроекти №3853-1(2) і №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Протести ФОПів під Радою через використання касових апаратів

1 грудня Верховна Рада в ході засідання ухвалила закон, що передбачаєвідстрочку використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

Впровадження в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) має відбуватися в три етапи.

Перший етап стартував 1 серпня, і він передбачав добровільну установку додатку РРО бізнесом у 2020 році. Другий етап мав би розпочатися 1 січня 2021 року, коли сфера використання PPO буде розширена на критичні, так звані ризиковані, сфери бізнесу. Це стосується тільки текстильних товарів, що були у використанні, готельного, ресторанного бізнесу, торгівлі через інтернет. Це сфери бізнесу, які несуть найбільші ризики приховування операцій. Третій етап з 1 квітня 2021 року передбачав впровадження РРО для всіх фізосіб-підприємців другої і третьої групи.

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Автор: Богдан Слуцький