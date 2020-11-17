Демонстранти намагалися пройти крізь кордон правоохоронців і потрапити усередину Ради.
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Колотнеча між поліцією та учасниками акції почалася після заклику організаторів події: «Всі до паркану, збільшуємо паркан. Крок за кроком».
У якийсь момент натовп протестувальників рушив на поліцію, через що силовики покликали колег на підкріплення. У відповідь ведучий в мікрофон скандував: «Дорогу…!».
Врешті демонстранти здалися – їх вдалося відтіснити від будівлі парламенту.
Відео: Апостроф.
Сутички під Радою 17 листопада
- Сьогодні у Києві біля Кабінету міністрів та Верховної Ради проходить акція протесту представників мікро- та малого бізнесу, а також бізнес-об'єднань та асоціацій з усієї України.
- Зранку учасники акції перекрили рух вулицею Грушевського. Згодом поліція взяла під посилену охорону середмістя столиці.
- Під Радою відбулися сутички між мітингарями та поліцією.
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