Протестувальники удруге намагалися прорватися до Ради. Будівлю охороняє поліція.
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Як передає кореспондент УНІАН, під парламентом відбулися сутички підприємців з поліцією. Люди спробували прорватися під купол.
Поліція застосувала сльозогінний газ.
Раніше правоохоронцям доводилось буквально виводити демонстрантів під руки, щоб ті не потрапили в залу засідань. Подекуди люди виривалися з огороджувального кордону поліції та самотужки робили чергові вилазки до Ради.
Попередній спробі мітингувальників зайти до депутатів правоохоронці запобігли.
Відео: Telegram-канал Политика Страны, Twitter Радіо Свобода
Станом на 16:30 штовханина поновилася.
Під Радою відбулися сутички. Після того, як депутати провалили відстрочку касових апаратів для ФОП, протестувальники спробували прорватися до парламенту. Їх блокували правоохоронці pic.twitter.com/VWh8uz1JWg— Радіо Свобода (@radiosvoboda) November 17, 2020
Станом на 17:00 правоохоронці відтіснили мітингувальників від будівлі ВР, затриманих немає.
«Аби відновити правопорядок правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію та відтіснили мітингувальників. У результаті виникли короткотривалі сутички. Наразі затриманих немає. Інформація про потерпілих уточнюється», - йдеться у повідомленні прес-служби поліції Києва.
Сутички під Радою 17 листопада
- Сьогодні у Києві біля Кабінету міністрів та Верховної Ради проходить акція протесту представників мікро- та малого бізнесу, а також бізнес-об'єднань та асоціацій з усієї України.
- Зранку учасники акції перекрили рух вулицею Грушевського. Згодом поліція взяла під посилену охорону середмістя столиці.
- Під Радою відбулися сутички між мітингарями та поліцією.
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