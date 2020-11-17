Протестувальники удруге намагалися прорватися до Ради. Будівлю охороняє поліція.

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Як передає кореспондент УНІАН, під парламентом відбулися сутички підприємців з поліцією. Люди спробували прорватися під купол.

Поліція застосувала сльозогінний газ.

Раніше правоохоронцям доводилось буквально виводити демонстрантів під руки, щоб ті не потрапили в залу засідань. Подекуди люди виривалися з огороджувального кордону поліції та самотужки робили чергові вилазки до Ради.

Попередній спробі мітингувальників зайти до депутатів правоохоронці запобігли.

Відео: Telegram-канал Политика Страны, Twitter Радіо Свобода

Станом на 16:30 штовханина поновилася. 

Станом на 17:00 правоохоронці відтіснили мітингувальників від будівлі ВР, затриманих немає.

«Аби відновити правопорядок правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію та відтіснили мітингувальників. У результаті виникли короткотривалі сутички. Наразі затриманих немає. Інформація про потерпілих уточнюється», - йдеться у повідомленні прес-служби поліції Києва.

Сутички під Радою 17 листопада

  • Сьогодні у Києві біля Кабінету міністрів та Верховної Ради проходить акція протесту представників мікро- та малого бізнесу, а також бізнес-об'єднань та асоціацій з усієї України.
  • Зранку учасники акції перекрили рух вулицею Грушевського. Згодом поліція взяла під посилену охорону середмістя столиці.
  • Під Радою відбулися сутички між мітингарями та поліцією.

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Автори: Яна Ставська, Дмитро Хилюк, Богдан Слуцький