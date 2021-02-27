Деякі учасники акції під час руху запали фаєри, іноді під час ходи лунають вибухи, схожі на вибухи петард.

Учасники акції на підтримку активіста Сергія Стерненка вирішили піти до Генеральної прокуратури, де вимагатимуть відставки Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.

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Як передає кореспондент УНІАН, активісти завершили мітинг біля Офісу президента, сформували колону та йдуть на вулицю Різницьку, де знаходиться Офіс генпрокурора.

На початку колони їде автомобіль зі підсилювальною аудіосистемою, з якої постійно лунає заклик «Венедіктову у відставку!».

Активісти переконані, що саме генпрокурор винна у кримінальному переслідуванні Стерненка.

Перед цим активісти оголосили вимоги до президента Володимира Зеленського, зокрема вони закликають главу держави перезавантажити судову систему шляхом оновлення Вищої ради правосуддя, а також негайного звільнення Стерненка з в’язниці.

Деякі учасники акції під час руху колоною запали фаєри, іноді під час ходи лунають вибухи, схожі на вибухи петард.

Вирок Стерненку і реакція суспільства

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі за обвинуваченням у викраденні місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його та ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.

Ввечері того ж дня у десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту громадян, обурених вироком Стерненку.

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Автор: Віталій Саєнко