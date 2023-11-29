Ідея вступу України до НАТО в межах лише тих територій, які нині підконтрольні уряду, є неприйнятною для більше ніж половини опитаних.

Станом на кінець листопада 78% опитаних проголосували б за вступ України до Європейського союзу, 77% – за вступ до НАТО в разі проведення такого референдуму.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Автори дослідження зауважують, що ці цифри дещо менші, ніж були в липні цього року (85% підтримували вступ в ЄС і 83% – вступ у НАТО). При цьому нині проти вступу до ЄС і НАТО – лише 5% респондентів.

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"Натомість збільшується частка тих, хто не визначився або не хотів би голосувати: 3% та 14% відповідно. Наразі показник підтримки вступу до НАТО на тому ж рівні, який був на початку вторгнення у березні 2022 року. Однак не хотіли би бачити Україну в Північноатлантичному альянсі лише 5% опитаних, 15% – не голосували б, і 3% – не визначилися", – йдеться в опитуванні.

Соціологи звернули увагу, що вікових відмінностей щодо підтримки євроінтеграції немає.

"У цілому в кожному з регіонів більшість підтримує вступ до обох союзів, але найбільше охочих побачити Україну в складі ЄС і НАТО – серед мешканців столиці й заходу", – йдеться в повідомленні.

При цьому ідея вступу України до НАТО в межах лише тих територій, які нині підконтрольні уряду, є неприйнятною для більше ніж половини опитаних (53%).

"Водночас 40% респондентів цілком або скоріше підтримують таку ідею: відносно частіше на такий крок готові піти мешканці західних регіонів і столиці; люди середнього віку. Натомість жителі сходу, центру і півдня, а також найстарші підтримують цю ідею найменше. Навіть серед прихильників вступу України до НАТО цю ідею підтримують лише 44%, тоді як 51% – проти", – зазначили соціологи.

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