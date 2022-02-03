Прикордонники спростували черговий фейк російської пропаганди.

Державна прикордонна служба закликала українців не вестись на російські фейки, зокрема щодо нібито запровадження обмежень виїзду за кордон громадян призовного віку.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"ДПСУ звертається до громадян не вестись на провокації, які розганяються РФ та її маріонетками. Держприкордонслужба жодним чином не обмежувала та не приймала рішення про обмеження у праві вільного пересування громадян. Ми не керуємося ні віком, ні статтю громадян, яких нібито планують обмежити у праві пересування. Прикордонники діють виключно у рамках чинного законодавства", – сказав Демченко.

За його словами, заяви про нібито обмеження виїзду для українців призовного віку – це провокація, розрахована на дестабілізацію ситуації в Україні.

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