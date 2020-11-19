Користувачі жартують, що це Янукович будинок свій з Ростова перевозить.

У соціальних мережах активно обговорюють запропоновану «Укрзалізницею» недешеву послугу – можливість під час карантину проїхатися у VIP-вагоні, який у компанії називають «справжнім готелем на колесах».

Читайте також"Укрзалізниця" потрапила в гучний скандал через дірявий дах у вагоні (відео)Як повідомляється на сайті «Укрзалізниці», Кількість спальних місць у таких вагонах коливається від 5 до 11. При цьому в них є окремі купе для персоналу та охорони.

VIP-вагони «Укрзалізниці»: ціна та оснащення

«Вагон-салон є справжнім готелем на колесах, який оснащений кухнею, великим залом та просторим спальним купе. Кухня обладнана холодильником, мікрохвильовою піччю та електроплитою. Великий зал обладнаний м'яким куточком, комп'ютером, аудіо- та відеотехнікою. У спальному купе розташовані ліжко, письмовий стіл, шафа, кондиціонер, ванна кімната», – йдеться в повідомленні компанії.

Ціна проїзду в такому вагоні дорівнює вартості проїзду 11 дорослих в люкс-вагонах, а це близько 14 тисяч гривень.

VIP-вагони «Укрзалізниці»: реакція соцмереж

У соціальних мережах стиль оформлення вагонів прозвали «пшонкостайлом», а дизайнерів при цьому дорікнули в жлобстві.

«Ні, це не хороми Януковича. Це цілком собі доступний VIP-вагон «Укрзалізниці». Перевізник припускає, що поїздка в такому диво-поїзді допоможе скрасити карантин. У золотому вагоні є кухня, зал, ванна та спальня», – зазначив один з користувачів.

«Жлобська маячня або я упереджено ставлюся до у**нів дизайнерів ідеологів подібної циганськоцерковнокпссовської золотої х**ти». «Це хтось свій будинок перевозить. Не питайте хто, він в Ростові зараз», «Я в шоці», «Ну що це, бл**ь, таке? Грань між міщанством, несмаком та пі***цом стерта до земної кори», – обурюються користувачі в коментарях.

«Куди на цьому можна їхати? На похорон Пшонки? Які реформи? Які технології... Все полити керосином та спалити... негайно! У археологів майбутнього не повинно бути такого компромату на людство», – зазначив у Facebook блогер Віталій Чепинога.

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Автор: Катерина Шварц