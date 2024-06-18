Протягом сьогоднішнього та найближчих декількох днів доступ до застосунку "Резерв+" будуть мати 176 країн і Україна.

У Міністерстві оборони України пояснили, чому не всім вдається сьогодні отримати електронний військовий квиток з QR-кодом.

Так, в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко повідомила, що після того, як функціонал був запущений уночі, ним вже скористалися 62 тис. користувачів, але у деяких українців сьогодні можуть виникати проблеми з оновленням та завантаженням додатка.

"Ми нарешті отримали електронний військово-обліковий документ. Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Цей документ містить QR-код, завдяки якому уповноважені органи - поліція, ТЦК та СП можуть перевірити чинність документа дуже простим шляхом - через камеру на смартфоні", - зазначила вона.

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Черногоренко додала, що всі дані, які стосуються військового обліку можна завантажити, натиснувши кнопку "згенерувати документ". При цьому вона зауважила, що функціонал запускають "ітераційно, тобто декількома хвилями", тому можуть виникати проблеми з роботою з застосунком, але в результаті абсолютно всі отримають доступ до можливості генерації електронного військового квитка.

"Ми бачимо вже по статистиці, що успішно завантажили вже електронний військово-обліковий документ 62 тис. користувачів. Це дуже великий попит. Оскільки це було лише за декілька годин. І далі застосунок протягом декількох днів буде абсолютно всім доступний в маркетах", – запевнила Черногоренко.

За її словами, доступ до застосунку матимуть 176 країн та Україна. "Це ефект поступової доступності застосунку в маркетах. Абсолютно всі користувачі отримають цей доступ. Просто це буде здійснюватися декількома хвилями. Слідкуйте за цими оновленнями. Буквально протягом сьогоднішнього дня, декілька днів поспіль абсолютно всі 176 країн і Україна будуть мати доступ до застосунку", - сказала заступниця міністра.

Вона нагадала, що електронний військовий квиток вже легалізований постановою Кабінету міністрів. "Нарешті сталася ця історична подія - електронний документ повністю прирівняний до паперового. Тобто цю "домашню роботу" уряд, Міністерство оборони виконали. Ми зможемо технічно надати доступ усім користувачам", - зазначила Черногоренко.

У центрі уваги мобілізація в Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вночі Катерина Черногоренко у Facebook вже оприлюднила інформацію, що "електронний військово-обліковий документ вже доступний в Резерв+".

За даними Міністерства оборони, наразі через мобільний застосунок "Резерв+" оновили свої дані понад 1,5 млн військовозобов’язаних українців.

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