Тепер Анндреевка буде названа на честь святого Апостола Андрія Первозванного, а не комуніста Івана Андрєєва.

Верховна Рада перейменувала село Мармузовичі у Львівській області, повернувши йому колишню назву через невдоволення місцевих жителів.

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову №2715, з подальшим техніко-юридичним редагуванням, проголосували 263 народних депутати з 345 зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачається перейменувати село Мармузовичі на село Андріївка.

У пояснювальній записці зазначається, що Львівська обласна рада звернулася до ВР з поданням про перейменування села Мармузовичі, у якому проживає понад 1 тис. 500 осіб.

"За інформацією Андріївської сільської ради Буського району Львівської області, перейменування села Мармузовичі ініційоване його жителями у зв'язку з несприйняттям діючої назви, яка була присвоєна населеному пункту Андріївка (колишня назва села Мармузовичі) відповідно до постанови Верховної Ради України від 19 травня 2016 року №1377-VIII "Про перейменування окремих населених пунктів та районів" на виконання вимог Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", - йдеться у тексті.

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Так, цей населений пункт пропонується перейменувати на село Андріївка - на честь святого Апостола Андрія Первозванного.

Водночас, народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович зауважив, що назва села Андріївка з'явилася у 1946 році. "І ви не повірите, але не увічнення Андрія Первозванного у 46-му році, а в честь увічнення комуністичного активіста Івана Андрєєва, вбитого українськими повстанцями", - сказав він.

За його словами, історична назва села, з XV століття - саме Мармузовичі, і йому її було повернуто.

"Повернення назви Андріївка є порушенням закону про декомунізацію і закону про географічні назви", - сказав В'ятрович і додав, що поверненням назви населеному пункту може бути створено небезпечний прецедент - може бути запропоновано змінити назви інших перейменованих раніше населених пунктів.

Крім того, ВР прийняла рішення про перейменування селища міського типу Більмак Пологівського району Запорізької області на селище міського типу Кам'янка.

Раніше УНІАН повідомляв про "декомунізацію" стели при в'їзді до Кропивницького - невідомі частково демонтували стару назву обласного центру, залишивши напис "Кіров гад".

Автор: Таня Поляковська