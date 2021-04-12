Невідомі активісти перетворили стару назву міста на стелі - "Кіровоград" - на напис "Кіров гад".

Тепер Кропивницький зустрічає подорожувальників стелою з написом "Кіров гад".

На в'їзді з миколаївського напрямку невідомі частково демонтували стару назву обласного центру, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожМешканці села на Запоріжжі замінили пам'ятник Леніну статуєю Ісуса (фото)На вказівнику на об'їзному шляху у слові Кіровоград зрізали дві літери й у такий незвичний спосіб фактично декомунізували стелу. Місто вже майже 5 років називається Кропивницький, проте напис на стелі досі не змінили. Хоча місцеві активісти кілька разів зверталися з цим питанням до мерії.

За словами посадовців, старий знак не знімали, бо не можуть визначитись, на чиєму він балансі, адже встановлений на межі двох сільських рад.

"Те, що розказують, що воно на межі - так, воно на межі сільської ради, тобто на території, але не належить. Воно стоїть на дорозі обласного чи районного значення, об'їзна дорога міста Кропивницького", - прокоментував юрист земельного відділу Первозванівської ОТГ Вадим Кривоносов.

Демонтовані букви поклали під стелою. Хто саме зробив таке з написом, невідомо.

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Автор: Катерина Комолова