На окупованій території жінка перебувала під наглядом російських спецслужб. Її хотіли показово судити за екстремізм.

Жительці тимчасового окупованого міста Генічеськ Херсонської області Світлані Панковій, яка на початку повномасштабного вторгнення радила одному із російських загарбників покласти насіння соняшника в кишеню, щоб воно проросло після його загибелі в Україні, вдалося виїхати на безпечну територію. Про це повідомляє Район.Генічеськ.

Жінка стала відомою після того, як у березні 2022 року не побоялася підійти до російського військового і сказала йому: "Ви прийшли на мою землю, ви – окупанти і з цієї миті прокляті. Покладіть собі в кишеню насіння соняшника, щоб воно проросло, коли ви тут поляжете!". Перехожі зафіксували це на відео, яке переглянули мільйони людей.

Як інформує видання, через цей вчинок Панкова потрапила під пильний нагляд російських спецслужб. У липні 2023 року окупанти розповсюдили відео, на якому видно, як жінку змусили вибачатися за її слова перед камерою. Проти Світлани було відкрито кримінальну справу за статтею "екстремізм", окупанти навіть збиралися відправити її до Росії на показовий суд.

Наразі відомо, що жінка змогла вирватися з окупації і тепер перебуває в безпеці.

Росія збільшила кількість правоохоронців на окупованих територіях України

У квітні повідомлялось про те, що Росія створила окремі підрозділи з правоохоронців для охорони порядку, протидії екстремізму та охорони інфраструктури на окупованій території. Зокрема, там розгорнули ще щонайменше 35 тисяч співробітників Росгвардії.

Також на посади в окупаційній міліції прийшли майже 14 тисяч міліціонерів, більшість з яких раніше служили в місцевих правоохоронних органах.

Вас також можуть зацікавити новини: