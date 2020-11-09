У радіодиктанті беруть участь представники самих різних професій.

Сьогодні, в День української писемності та мови, пройшов 20-й Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

Найактивнішими учасниками радіодиктанту традиційно є школярі, студенти та викладачі навчальних закладів, але щороку диктант розширює межі – у ньому беруть участь представники найрізноманітніших професій та відомі українці.

Текст для ювілейного радіодиктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковим консультантом стала доктор філологічних наук, професор Лариса Масенко. Прочитала диктант відома актриса Римма Зюбіна.

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Як написати диктант

Текст диктанту оприлюднять на сайті Українського радіо 11 листопада об 11:00.

Ті, хто хоче перевірити себе на грамотність, можуть протягом доби надіслати свій диктант на електронну адресу rd@ukr.radio. Текст має бути написаний від руки на аркуші паперу, який потрібно сфотографувати.

Текст можна надіслати також паперовим листом за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. При цьому важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше, ніж 10 листопада.

Результати радіодиктанту оголосять упродовж 1−2 місяців, залежно від кількості отриманих листів. Ті, хто напише диктант без жодної помилки, отримають подарунковий набір книжок від Українського радіо.

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Автор: Денис Прядко