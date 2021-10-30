Він шкодує про те, що в Україні немає відповідальності за відсутність закликів до вакцинації.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький вважає, що заклики не носити маски, не вакцинуватися та купувати підробні COVID-сертифікати - це злочин.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив в кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Відповідаючи на запитання щодо лікарів, які не закликають людей вакцинуватися, Радуцький сказав: "На жаль, відповідальності за те, що не закликають до вакцинації, у нас немає".

"Якби у нас працювало і деякі колеги не збили законопроект, який був, про лікарське самоврядування, коли б лікарі самі визначали, як має робити лікар... як у 21-му сторіччі чи так, як це відбувається у нас, як у 19-му сторіччі, то дійсно була б відповідальність", - зауважив депутат.

Водночас, він наголосив: "Я вважаю, що заклики не носити маски, заклики не вакцинуватися, заклики купувати підробні сертифікати - це злочин".

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, коментуючи стрімке зростання захворюваності на COVID-19, закликав українців "вимкнути соцмережі та увімкнути мозок".

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня в Україні зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізовано 5 тис. 463 особи; померли - 648.

28 жовтня в Україні було вакциновано проти COVID-19 289 241 людину. Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 9 млн 790 тис. 280 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 292 тис. 521 людина.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Таня Поляковська