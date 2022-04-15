Секретар РНБО нагадав, що президент ще в липні 2019 року визначив завдання щодо розробки Програми ракетно-реактивного озброєння на період до 2030-го.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, ракетна програма України не зупинялася жодного дня.

"Наша ракетна програма не зупинялася жодного дня. Бо дехто робить вигляд, що після 2019 року "все пропало", і це - абсолютна брехня. Зважаючи на нагальність питання президент ще на початку липня 2019 року визначив завдання стосовно розробки Програми ракетно-реактивного озброєння на період до 2030 року. У рамках програми було завершено проведення дослідних робіт за ключовими проектами "Вільха" та "Нептун". Було збільшено дальність їх застосування, і "Вільхи" та "Нептуни" було прийнято на озброєння. Було сформовано єдину модель кооперації виробників цих проектів та розгорнуто створення додаткових виробничих потужностей", - розповів секретар РНБО на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що упродовж 2019 і 2020 років ДККБ "Луч" на полігоні в Одеській області провело успішні ракетні випробування модернізованої реактивної системи "Вільха-М" зі збільшеною дальністю ураження. А у квітні 2020 року на полігоні "Алібей" було випробувано комплекс крилатих ракет наземного базування "Нептун" - усі надводні мішені було уражено.

У грудні 2021 року ДККБ "Луч" провело вогневі випробування універсальної зенітної ракети РК-10, яка має розміщуватися на наземних, морських та повітряних платформах. А в серпні 2021 року РНБО ухвалила рішення щодо розвитку ракетного озброєння до 2031 року, і витрати на цю програму мають скласти понад 200 млрд грн.

Данілов також перерахував деякі рішення "щодо виконання завдання зі створення надійного ракетного щита", зазначивши, що "за кожним військовим успіхом стоїть велика і копітка робота".

Аварія на крейсері "Москва": що відомо

Як повідомляв УНІАН, за інформацією українського командування, двома ракетами "Нептуна" у Чорному морі було підбито російський крейсер "Москва", внаслідок чого виникла пожежа.

Міноборони РФ заперечувало враження корабля українськими військовими, а згодом заявило, що під час буксирування через пошкодження корпусу судно затонуло.

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