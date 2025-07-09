Цього року рамки встановлять на 31 локації.

У столичних парках, скверах і на центральних вулицях міста встановлюють додаткові рамки-розпилювачі води для охолодження в літню спеку. Про це повідомив виконувач обов’язків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації Сергій Сабуров.

Він зазначив, що районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень щороку готуються до літньої спеки і поступово розширюють мережу таких рамок, щоб люди мали більше можливостей освіжитися просто під час прогулянки містом.

Сабуров наголосив, що рамки-розпилювачі виготовлені власними силами комунальних підприємств з утримання зелених насаджень міста. Цього року рамки встановлять на 31 локації.

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Оприлюднено перелік локацій, де встановлять рамки-розпилювачі води:

парк ім. Максима Рильського (Голосіївський район);

парк "Позняки", сквер на вул. Олександра Кошиця, Парк імені воїнів-інтернаціоналістів, сквер на вул. Вишняківській, 12. (Дарницький район);

парк "Деснянський", парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича, парк "Фестивальний", парк "Молодіжний", сквер ім. Вʼячеслава Веремія (Деснянський район);

парк "Перемога", парк "Аврора", парк на вул. Юрія Шумського, сквер "Кусум" у селищі ДВРЗ (Дніпровський район);

парк "Наталка" (Дніпровський район);

бульв. Лесі Українки, парк Вічної Слави (Печерський район);

Куренівський парк, сквер на площі Щекавицькій, сквер № 1, Контрактова площа (Подільський район);

парк "Совки", парк "Інтернаціональний", бульв. Академіка Вернадського (Святошинський район);

парк "Відрадний", парк імені Миколи Зерова, парк "Орлятко" (Солом’янський район);

вул. Хрещатик (бульварна частина), парк "Веселка", парк ім. Т.Г. Шевченка, сквер біля цирку, Пейзажна алея (Шевченківський район).

Наслідки спеки у світі

Як повідомляв УНІАН, щонайменше дев'ятеро людей у Європі померли від дикої спеки в перший тиждень липня, оскільки ця "тиха вбивця" накрила континент.

Як пише Sky News, в Італії температура до 38 °C змусила чиновників оголосити найсуворіші червоні попередження в 17 великих містах, включно з Міланом і Римом, тоді як кілька регіонів заборонили роботу на відкритому повітрі в другій половині дня.

Однак ЗМІ повідомили, що 47-річний робітник упав і помер, коли опівдні заливав бетон на автостоянці на околиці Болоньї, де також було оголошено червоний рівень небезпеки. Двоє чоловіків, старших за 60 років, померли на пляжах Сардинії, повідомила інформаційна агенція ANSA, а в столиці Сицилії Палермо померла 53-річна жінка, яка знепритомніла під час прогулянки.

Місцеві ЗМІ повідомили, що в неї було серцеве захворювання. Видання зазначило, що хвилі тепла, які називають "тихими вбивцями" забирають життя тисячі людей на рік по всій Європі.

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