Херсон та більша частина Херсонської області понад місяць залишаються в окупації.

28 лютого по 15 квітня на міському цвинтарі Херсона з'явилося понад 800 нових могил.

Про це повідомляють в ЗСУ з посиланням на лондонську правозахисну організацію Центр інформаційної стійкості (CIR).

CIR відстежує низку поховань та цвинтарів в окупованих Росією районах, а також у регіонах, поряд із якими знаходиться російська армія.

На цвинтарі, що знаходиться на околиці міста, на схід від аеропорту, згідно з супутниковими знімками компанії Planet Lab, отриманими з 28 лютого до 15 квітня, з'явилися щонайменше 824 нові могили.

Як писав УНІАН, Херсон та більша частина Херсонської області понад місяць залишаються в окупації.

За цей час в Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань незгодних з окупаційним режимом.

Окрім того, регіон перебуває на межі гуманітарної катастрофи. За словами омбудсмена Людмили Денісової, 106 населених пунктів залишаються без електроенергії. Дедалі менше стає продуктів і ліків, а російські загарбники забирають у населення останнє.

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