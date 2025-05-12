Власникам котів теж рекомендують це зробити, але для котячих реєстрація не є обов'язковою.

З понеділка, 12 травня, кияни-власники собак повинні зареєструвати свого домашнього улюбленця у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що реєстрація собак є обов’язковою, тоді як котів власники можуть реєструвати за бажанням.

"Насамперед це питання безпеки, адже в разі втечі тварини наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси оперативного повернення її додому. Водночас актуальна інформація про кількість домашніх тварин у місті дасть змогу більш ефективно планувати розвиток міської інфраструктури та сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм", – зазначив директор КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Сергій Сабуров.

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Щоб зареєструвати тварину, власник має заповнити спеціальну форму, що надається безпосередньо у ЦНАПі, та оплатити реєстраційний збір. Після реєстрації тварина отримує реєстраційне посвідчення із унікальним номером.

Директорка Департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай у коментарі "Київ24" зауважила, що насправді реєстрація собак є обов'язковою у столиці з 2007 року. Але від сьогодні пройти цю процедуру стане значно простіше.

За її словами, під час реєстрації зокрема вносяться відомості не тільки про саму тварину (як от дата останньої вакцинації, дані про стерилізацію і чіпування тощо), але й про власника. Аби зареєструвати тварину, треба обов’язково взяти її із собою до ЦНАПУ, каже Шамрай.

Після реєстрації власник отримає доступ до спеціального електронного кабінету, де за потреби можна буде самостійно оновлювати відомості про тварину, наприклад, вносити інформацію про нові щеплення.

Загалом реєстрація домашнього улюбленця стане власнику у 210 гривень.

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