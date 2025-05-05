Фахівці здійснюватимуть протиаварійний ремонт мосту.

У Києві з 9 травня та орієнтовно до кінця 2025 року частково обмежать рух транспорту на мосту через річку Десенка. Про це повідомляють у КП "Київавтошляхміст".

Зазначається, що рух транспорту буде обмежений другою, третьою і четвертою смугами в напрямку станції метро "Почайна". Проїзд організують двома відокремленими смугами протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина.

Водночас рух громадського транспорту з лівого на правий берег зберігатиметься крайньою правою смугою для громадського транспорту.

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У КП "Київавтошляхміст" зауважили, що фахівці здійснюватимуть протиаварійний ремонт автомобільного мосту на ділянці протяжністю близько 800 метрів у напрямку станції метро "Почайна". Зокрема, дорожники виконають часткове відновлення несних конструкцій мосту, заміну балок прогонових будов, ремонт опор і залізобетонної плити проїжджої частини, а також проведуть облаштування нового гідроізоляційного шару та асфальтобетонного покриття.

Міст через річку Десенку був побудований ще у 1974 році, а останній капітальний ремонт переправи проводили у 2005 році. У 2022–2024 роках дорожники відремонтували всю проїжджу частину в напрямку з правого на лівий берег та частково – у протилежному напрямку.

Дорожні роботи в Києві

З 28 березня до 1 серпня в Києві частково обмежили рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро.

Комунальна корпорація "Київавтодор" повідомила, що в цей час відбуватиметься ремонт правобережної естакади мостового переходу в напрямку вулиці Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе.

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