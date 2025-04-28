Для того, щоб дізнатись інформацію про рух потягів, достатньо обрати станцію.

Мешканці і гості Києва отримали можливість переглядати на мапі рух поїздів Kyiv City Express за допомогою сервісу "‎Рух транспорту"‎ в застосунку "‎Київ Цифровий"‎. Про це повідомляє офіційний канал Kyiv City Express.

"‎Якщо раніше на мапі відображався лише наземний громадський транспорт, то тепер і електрички Kyiv City Express мають GPS-позначки і будуть показуватись в застосунку"‎, – йдеться у повідомленні.

Щоб побачити кількість потягів, які рухаються у потрібному напрямку, і дізнатись про наближення наступної електрички, достатньо обрати станцію. Також, якщо користувач натисне на спеціальну позначку, то дізнається нумерацію рейсу (наприклад, Б11).

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"‎Оновлення вже доступне для завантаження в App Store та Google Play: https://kyiv.digital/start"‎, – додають у Kyiv City Express.

Довідка УНІАН. Kyiv City Express (або Київська кільцева електричка) є лінією міського електропоїзда, яка пролягає кільцем Київського залізничного вузла. До її складу входять два протилежних маршруту – "А"/"Е1" (за годинниковою стрілкою) та "Б"/"E2" (проти годинникової стрілки).

Українська залізниця – останні новини

Раніше УНІАН розповідав, що поїзд №1/2 "‎Харків – Ворохта"‎ було призначено флагманським. Його назвали "Єдність". Поїзд будуть відправляти під пісню "‎Заповіт"‎ від реп-виконавця та військовослужбовця Олександра Ярмака, більше відомого як YARMAK.

Також нещодавно стало відомо, що "Укрзалізниця" вирішила запустити новий поїзд "Коломия – Луцьк – Коломия". Його планують відправляти у напрямку Луцька щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі. У напрямку Коломиї поїзд також буде вирушати на 4-й, 5-й, 6-й та 7-й дні тижня.

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