Нова опція з'явилася у застосунку 18 червня.

Українці на сьогодні згенерували вже понад 1 мільйон військово-облікових документів у Резерв+.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони України з посиланням на заступницю очільника відомства Катерину Черногоренко. Звертається увага, що можливість отримати цифровий військово-обліковий документ у застосунку Резерв+ з'явилася 18 червня. Тобто за тиждень цією функцією скористалися понад мільйон українців.

Черногоренко у чергове підкреслила, що цифрова версія облікового документу має таку ж юридичну силу, як і паперова. Також вона зазначила, що таким чином військово-обліковий документ буде завжди під рукою. Наприклад, він знадобиться для перевірки працівниками ТЦК або на блокпостах. Чи якщо необхідно змінити місце проживання у ЦНАПі.

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Оновлення даних

Як повідомляв УНІАН, з 25 червня військовозобов’язані, які уточнюють облікові дані не через Резерв+ , а через Центр надання адмінпослуг, також можуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом.

За даними Міністерства цифрової трансформації, у ЦНАПі уточнення військово-облікових даних та отримання такого документа у середньому триває до 15 хвилин.

Як відомо, у Резерв+ вже також відображається бронювання від мобілізації. Щоб отримати статус, потрібно оновити документ у застосунку, пояснили в Міноборони.

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