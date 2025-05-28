Надіслати свою фотографію на орбіту може будь-хто охочий.

Колишній інженер NASA і популярний блогер Марк Робер запустив безкоштовний сервіс, який дає змогу зробити справжню фотографію себе з космосу.

Усе просто: завантажуєте селфі на сайт space.crunchlabs.com, і ваше фото відображається на екрані, встановленому на борту супутника Sat Gus. Потім супутник робить знімок з орбіти, на якому видно Землю на тлі і, звісно, вашу фотографію. Оброблені знімки надходять на пошту, вказану під час завантаження.

Sat Gus вийшов на орбіту 14 січня цього року з ракети Falcon 9 у рамках місії Transporter-12. Він літає на висоті близько 600 км і за добу здатний зробити до 1000 таких фото з космосу. На його борту закріплені 2 смартфони Google Pixel у кожусі проти космічної радіації, 2 камери, сонячні панелі та акумулятори.

Відео дня

Цікава фішка: коли супутник пролітає над вашим містом, ви отримуєте повідомлення. Тоді можна вийти на вулицю і, умовно кажучи, потрапити в кадр двічі: на орбіті і на Землі.

Раніше ми розповідали, що NASA підібралася ближче до вирішення загадки, чим зворотний бік Місяця відрізняється від видимого нам. Ученим вдалося краще дослідити структуру супутника Землі.

Вас також можуть зацікавити новини: