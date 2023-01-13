Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила про це під час зустрічі з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем у Туреччині 11 січня.

Російська сторона сприятиме поверненню на Батьківщину українських дітей, яких хочуть забрати рідні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Я хотів би звернутись до всієї України. Родичі, батьки, опікуни, бабусі, дідусі - якщо ваші діти перебувають на території РФ, будь ласка, зверніться до нас. Під час зустрічі Тетяна Москалькова повідомила, що у неї є список дітей, які хочуть повернутись в Україну. Вона не назвала прізвища та кількість таких дітей, але проговорила, що, якщо будуть звернення родичів, які хочуть забрати дітей додому, вона буде цьому сприяти", - повідомив Лубінець.

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Він зауважив, що, за словами Москалькової, російська сторона не має бажання тримати дітей, які мають родичів в Україні та які хочуть повернутись додому.

Зустріч Дмитра Лубінця та Тетяни Москалькової: подробиці

11 січня уповноважені з прав людини України та Росії Дмитро Лубінець та Тетяна Москалькова зустрілися в Анкарі у рамках міжнародної конференції "Майбутнє прав людини у 21-му столітті". Під час другої зустрічі до омбудсменів доєднались голова турецького парламенту Мустафа Шентоп і головний омбудсмен Шереф Малкоч.

Уповноважений ВР з прав людини відзначив певні зрушення у переговорах: відбувся прогрес в обміні списками полонених та безвісти зниклих. Також сторони обговорили звільнення осіб, які перебувають в російському полоні з 2014 року.