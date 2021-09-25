Літак Ан-26 розбився 25 вересня 2020 року біля Чугуєва, що на Харківщині. На борту було 20 курсантів та 7 членів екіпажу. У моторошній авіакатастрофі загинули 26 осіб, вижив тільки 1 курсант.

У Харківській області вшанували пам’ять воїнів-авіаторів, загиблих внаслідок катастрофи літака Ан-26 рік тому.

Біля Стели пам’яті неподалік Чугуєва зібрались близькі та рідні загиблих курсантів та членів екіпажу літака, військовослужбовці, волонтери та жителі Харківщини, повідомляє Арміяіnform.

Віддати шану пам’яті воїнам-авіаторам прибули представники командування Збройних сил України, зокрема головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний, командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-майор Микола Олещук, а також керівництво та курсанти Харківського національного університету Повітряних сил, органів державної влади.

Під дзвін жалоби та жалобний салют згадали імена усіх воїнів-авіаторів, які не повернулися з того навчального вильоту 25 вересня 2020 року. Після цього поминальну панахиду відслужив архієпископ Харківський і Богодухівський Митрофан.

На завершення молебню до підніжжя Стели пам’яті та світлин воїнів-авіаторів присутні поклали живі квіти.

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За словами організаторів заходу, сьогодні вшанування загиблих в авіакатастрофі проходить в 11 областях України.

У пам'ять про загиблих друзів курсанти університету ім. Кожедуба записали відео та розмістили його на сторінці військового вишу у Facebook.

Довідка УНІАН. 25 вересня 2020 року у Харківській області під Чугуєвом під час тренувальних польотів зазнав катастрофи військовий літак Ан-26, на борту якого перебували 27 осіб - військові льотчики й курсанти Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив тільки один курсант.

28 жовтня урядова комісія назвала причини катастрофи літака Ан-26, головні з них - це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб вишу, системні порушення правил виконання польотів.

6 травня в Офісі генпрокурора заявили про завершення розслідування катастрофи. Шістьох осіб – командувача Повітряних сил Збройних сил України Сергія Дроздова, колишнього командира військової частини А4104 і двох його заступників, колишнього керівника польотами на аеродромі "Чугуїв" та на той час виконувача обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба - підозрюють у незабезпеченні безпеки польотів на ввірених їм напрямках, порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).

13 травня у ДБР заявили, що причинами падіння учбового літака стали службова недбалість, прагнення зекономити пальне і заощадити час.

Сьогодні, 25 вересня, генпрокурор Ірина Венедіктова поінформувала, що кримінальне провадження за фактом катастрофи військового літака Ан-26 біля Чугуєва готове до передачі в суд, однак захист одного з підозрюваних - екс-командувача Повітряних сил Збройних сил України - затягує цей процес.

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Вікторія Токарєва