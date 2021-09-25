Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв.

Рік тому в Україні сталася жахлива катастрофа – під Чугуєвим розбився літак з курсантами. Президент Володимир Зеленський приніс свої співчуття родичам загиблих.

Відповідне повідомлення президент України опублікував у Twitter.

За його словами, Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв.

"Рік тому в результаті падіння літака у Чугуєва Україна втратила 26 гідних синів. У них попереду було ціле життя і не одна бойова перемога. Неможливо вгамувати біль від цієї втрати. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЛьотчик-випробувач Михайло Лампік: у разі катастрофи шукають недоліки в документації. Ті, що льотчик не встиг підготуватись до польоту, бо заповнював папери, нікого не колишеУ свою чергу прокурор Ірина Венедіктова в Facebook заявила, що справа про катастрофу військового літака Ан - 26 Готова до передачі в суд, але захист екс-командувача Повітряних сил ЗСУ затягує цей процес.

"Ще 5 травня ми надали доступ сторонам до зібраних матеріалів. Завершили ознайомлення з ними поки всі постраждалі та їх представники, четверо підозрюваних і їх захисники, один підозрюваний і його захисник знаходяться на завершальному етапі ознайомлення. 20 вересня слідчий суддя залишив без задоволення скаргу захисника екс-командувача Повітряних сил ЗСУ на повідомлення про підозру. Тому тільки через неналежну процесуальну поведінку підозрюваного обвинувальний акт ще не направлений до суду", - повідомила Венедиктова.

Вона підкреслила, що відомство докладає всіх зусиль, щоб всі причетні до системних порушень, які призвели до трагедії, відповіли перед законом.

"Встановлення справедливості та належні висновки всіх відповідальних за безпеку польотів, щоб не допустити таких катастроф - все, що ми повинні зробити в пам'ять про тих, хто полетів на Ан-26 у вічність 25 вересня 2020", - підсумувала генпрокурор.

Катастрофа під Чугуєвим

25 Вересня 2020 року приблизно о 20:50 на автодорогу Київ - Харків – Довжанський поруч з Чугуєвим впав літак Ан-26, який виконував плановий навчальний політ. На момент аварії літак вже йшов на посадку на аеродром військової частини в Чугуєві.

Читайте такожЗагиблий в авіакатастрофі під Харковом курсант за три дні до трагедії назвавши літак "труною" (відео)На борту перебувало 27 осіб - 20 курсантів і сім офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України ім. Кожедуба. 25 людей загинули відразу, а двох курсантів госпіталізовано з важкими травами. Наступного ранку один з тих, що вижили помер у лікарні.

В ході розслідування підозру повідомили колишньому начальнику Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба, командувачу повітряними силами ЗСУ, командиру військової частини А4104 міста Чугуїв, двом його заступникам та керівнику польотами.

13 травня начальник слідчого відділу ДБР Вадим Приймачок заявив, що причетність підозрюваних до трагедії літака Ан-26, підтверджена. За його словами, основною причиною трагедії став дозвіл на злети конвеєрним способом.

Автори: Вікторія Токарєва, Богдан Слуцький