Члени хорової капели "Дударик", муніципальний хор "Гомін" спільно з депутатами Львівської міськради та працівники мерії заспівали гімн.

У Львові відсвяткували річницю першого публічного виконання Державного Гімну.

Урочисте святкування відбулося на Площі Ринок перед міською ратушею.

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Члени хорової капели "Дударик", муніципальний хор "Гомін" спільно з депутатами Львівської міськради та працівники мерії заспівали гімн.

Захід відбувся з нагоди 156-ї річниці його першого публічного виконання. Перед цим медичні працівники розгорнули на площі національний прапор.

Гімн України: історія

Вірш "Ще не вмерла Україна" написав у 1862 році етнограф, фольклорист і поет Павло Чубинський.

Священик Михайло Вербицький поклав на ці слова музику.

Вперше публічно гімн був виконаний 10 березня 1865 року в Перемишлі - під час першого в Західній Україні Шевченківського концерту

У січні 1992 року гімн "Ще не вмерла Україна" отримав статус Державного Гімну незалежної України.

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Автор: УНІАН