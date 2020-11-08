Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який 7 листопада у Кривому Розі спричинив ножові поранення десятьом перехожим, у тому числі 8-річній дитині. Двоє потерпілих померли на місці злочину.
Читайте також"Світ точно божеволіє!": Зеленський відреагував на різанину у рідному Кривому РозіПро це повідомляє Офіс генпрокурора.
«За процесуального керівництва Криворізької місцевої прокуратури №3 громадянину, який в суботу напав на людей на вулиці, повідомлено про підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивство (ч.2 ст.115 та ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – говориться в повідомленні.
Після скоєного його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Досудове розслідування триває.
Різанина у Кривому Розі: що сталося
- 7 листопада у Кривому Розі близько 15:20 до поліції надійшов сигнал про те, що невідомий чоловік на вулиці у Металургійному районі кидався на людей з ножем.
- Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким він завдав численні ножові поранення. В результаті двоє осіб померли на місці, а вісім доставлені до лікарні, серед постраждалих – 8-річна дитина.
- Нападника затримали та доставили до Криворізького відділу поліції. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження.
- За інформацією МВС, нападник розповів, що вбити людей йому наказав «голос».
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