Усі охочі зможуть написати листа чудотворцю та зустрітися зі Святим Миколаєм особисто.

У Києві у Великій лаврській дзвіниці з 1 грудня відкривається резиденція святого Миколая. Про це йдеться у повідомленні Національного заповідника Києво-Печерська лавра у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, з 1 грудня відкриє свої двері Резиденція Святого Миколая у Великій лаврській дзвіниці.

"Усі охочі зможуть написати листа чудотворцю та навідати арку бажань, щоби загадати найзаповітніше, зустрітися зі Святим Миколаєм особисто та зробити фото на згадку. А ще, оглянути святкову виставку "Єдність Різдва поколінь" за участі спільноти українських художників Art Fine Nation, митців Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, оригінальних творів Асоціації майстрів клаптикового шиття України та Української Асоціації Ручної Творчості (UAHA), секції декоративно-прикладного мистецтва Київської Організації Національної Спілки Художників України", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, уточнюється, що резиденція Святого Миколая у Великій лаврській дзвіниці працюватиме з 1 по 25 грудня включно, щосуботи та щонеділі. Навідати казковий простір можна також 5, 6, 19 грудня з 12:00 до 16:00.

Крім того, заплановано, що майстер-класи від Управління культури Бахмутської міської ради спільно з Бахмутським народним Домом відбуватимуться за відповідним графіком: 14, 15, 19 та 21 грудня.

Різдвяна виставка продовжить свою роботу до 15 січня 2025 року.

Важливо, що під час повітряної тривоги Велика лаврська дзвіниця працює як укриття:

"Не пропустіть можливість загадати чарівнику найзаповітніше бажання про перемогу України. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість дарувати дітям диво попри війну!".

Новорічні свята у Києві

Як повідомляв УНІАН, у Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг, з дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії.

Водночас стало відомо, коли в Києві встановлять головну ялинку України. Як і в попередні роки, вона засяє на Софійській площі. Новорічну красуню встановлять коштом меценатів.

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