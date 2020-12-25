Сценка шопки складається із п’яти двометрових фігур, які символізують релігійних персонажів.

У Львові на площі ринок у п'ятницю, 24 грудня, відкрили авторську інтерактивну різдвяну шопку.

Сценка шопки складається із п’яти двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова. Усі символізують релігійних персонажів: маленького Ісуса, Марію, Йосипа, ангелів та царів.

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Як повідомляє Еспресо, відкриття шопки відбулося за участі гурту KYRBASY, учасники якого виконали декілька різдвяних пісень.

Шопка буде стояти на площі Ринок до 22 січня. Всі охочі можуть фотографуватися біля неї.

Що таке різдвяна шопка

Різдвяна шопка - це різновид вертепу, переважно макет, що зображає вифлеємську стайню, в ніч Різдва Христового. Може бути виконана як у мініатюрі, так і у великих розмірах. Обов'язковими елементами є фігури Ісуса Христа, Матері Божої та святого Йосипа; залежно від варіацій, в шопці можуть також бути пастушки, тварини, три царі чи інші персонажі.

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Автор: Олександр Топчій