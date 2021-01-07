Християни східного обряду сьогодні відзначають одне з найголовніших свят - Різдво.

У Києво-Печерській Лаврі (колишня УПЦ МП) розпочалося урочисте богослужіння на честь Різдва Христового.

Читайте такожЗеленський привітав українців із Різдвом і нагадав, що колядки мають бути безпечними (відео)Святкувати Різдво в православних церквах починають вранці 6 січня.

6 січня: о 7:00 ранку читають "царський годинник" (замість літургії), а о 17 — починається всеношна.

7 січня опівночі починається святкова Всеношна з Літургією на честь Різдва Христового. Саме цю службу обов'язково треба відвідати, або (в умовах карантину) подивитися трансляцію онлайн по телебаченню або на церковних YouTube каналах, передає ТСН.

7 січня о 9:00 відбувається Літургія Іоанна Златоуста.

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Автор: УНІАН